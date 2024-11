Sci: al via la stagione a Obereggen, attesa per la 41/a Coppa Europa

Uno dei cuori del comprensorio del Latemar e delle Dolomiti sarà la prima delle 12 valli del carosello sciistico internazionale Dolomiti Superski a festeggiare i 50 anni dalla costituzione del Dolomiti Superski.

Obereggen apertura

Obereggen aprirà i tornelli venerdì 29 novembre sia alle ore 8:30 che in notturna alle ore 19 con la festa finale all'Apres Ski Loox a valle della storica pista Oberholz.

Sabato 30 novembre alle ore 8:30 ci sarà il collegamento con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo. Inoltre si potrà sciare a Obereggen, il martedì e venerdì dalle ore 19 alle ore 22, fino a marzo 2025.

La 41esima edizione dello slalom si svolgerà lunedì 16 dicembre, prima manche ore 10, seconda ore 13, sulla pista Maierl con una pendenza massima fino al 55%.

La Coppa Europa di Obereggen costituirà un preludio al tradizionale slalom di Coppa del Mondo in Italia, quest'anno allo slalom in Alta Badia il 22 dicembre. La cronaca della gara sarà trasmessa lunedì 16 dicembre dal canale Rai Sport a partire dalle ore 23.

Il comprensorio del Latemar

Il comprensorio del Latemar si estende su 50 chilometri di piste di difficoltà varia, 2 snowpark con halfpipe, 1 boarder-cross, 4 piste di slittino, 3 parchi gioco sulla neve per bambini e 13 ristori alpini. Per festeggiare la nuova stagione la società impianti Oberegger Latemar SpA riserverà una speciale promozione per gli sciatori junior, portando l'età per usufruire dello speciale skipass da 16 a 18 anni.

Si tratta di uno skipass che prevede uno sconto del 30% sul prezzo degli skipass giornalieri e plurigiornalieri. Un modo per consolidare il legame tra le giovani generazioni, gli storici sci club di Vicenza, Padova, Verona, Brescia, Mantova, Modena, Reggio Emilia, che annualmente scelgono Obereggen, Pampeago e Predazzo, come meta ideale per una gita fuori porta.

Tra le attrazioni di spicco, dopo avere riscosso grande successo tra adulti, ragazzi e bambini, la società impianti Oberegger Latemar SpA riproporrà "Skimovie" sulla pista Toler di Obereggen. Gli sciatori potranno mettere alla prova le proprie abilità in un emozionante slalom parallelo. Due telecamere riprenderanno la gara lungo i 200 metri dello slalom. Il percorso sarà allestito ogni giorno sulla pista 8 (Toler) e sarà aperto gratuitamente dalle ore 10 alle ore 16. Al termine gli sciatori riceveranno il tempo impiegato nello slalom ed un video della discesa che potranno scaricare gratuitamente. Per inizare lo slalom bisogna scansionare lo skipass mentre al termine bisogna inserire il numero di skipass su www.skiline.cc e guardare il video personale.