Giochi Mondiali Invernali Special Olympics: presentata la delegazione italiana

Nella Giornata Internazionale delle persone con disabilità , l'Italia ha voluto celebrare lo sport inclusivo, presentando nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, la delegazione degli 88 Azzurri che prenderanno parte ai prossimi Giochi Mondiali invernali Special Olympics, Torino 2025 , in programma dall'8 al 15 marzo . Una manifestazione di portata globale, con 1500 atleti in rappresentanza di 102 paesi, che si cimenteranno in otto discipline sportive e che sarà seguita da circa 100mila spettatori. Presenti alla conferenza tre Ministri del Governo, il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli , il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi , il ministro del turismo, Daniela Santanché , e la vicepresidente vicaria del Coni, Silvia Salis .

Abodi: "Appuntamento speciale sotto ogni profilo"

Dopo il video messaggio con il quale Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano, ha augurato in bocca al lupo a tutti gli atleti, è stato il ministro Abodi a rimarcare: "Per noi è un appuntamento speciale sotto ogni punto di vista. Dal primo momento in cui ci siamo insediati come Governo abbiamo trovato una convergenza politica in questo progetto". Anche la ministra Santanché ha parlato di "giornata di arricchimento", aggiungendo: "Oggi non mi importa della ricaduta sul turismo di un evento così, che sicuramente c'è. Si tratta di una giornata che mette in luce e ci fa sentire la forza di questi ragazzi, perché lo sport non è solo un ponte tra chi ha sensibilità diverse, ma è un ponte che regala senso di appartenenza, capace di abbattere muri che sembrano invalicabili". La ministra Locatelli si è invece direttamente rivolta ai ragazzi in sala: "Siete un orgoglio di questo paese. Noi dobbiamo dare occasioni alle persone, se diamo le possibilità a tutti di cimentarsi in ciò che piace, avremo persone felici e che ci daranno tante soddisfazioni". Impedito ad intervenire, il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha comunque fatto sentire la sua presenza, inviando il suo saluto e definendo "un esempio" gli atleti di Special Olympics. A chiudere la conferenza è poi stata la vicepresidente vicaria del Coni, Silvia Salis, che ha voluto ringraziare le famiglie per gli sforzi fatti e posto l'attenzione sui grandi eventi sportivi: "Le olimpiadi di Torino hanno lasciato una città diversa da quella che era prima e questo varrà ancora di più dopo la vostra grande manifestazione di marzo".