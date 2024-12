Terrore nella discesa di Beaver Creek: Boisset cade e perde i sensi

Boisset perde i sensi

Nel corso della prima prova stagionale della Coppa del Mondo di discesa, sulla pista Birds of Prey di Beaver Creek in Colorado, il 26enne sciatore svizzero perde il controllo durante un atterraggio e, nel tentativo di recuperarlo, cade rovinosamente, battendo la testa sul ghiaccio e perdendo immediatamente sensi. Impressionanti le immagini del corpo che prosegue la sua corsa fino alle reti di protezione, dove prontamente raggiunto dai soccorritori, Boisset riprende conoscenza, prima di essere adagiato in slitta e portato velocemente in ospedale.