Goggia e Brignone diretta Super G Beaver Creek: segui lo sci oggi LIVE

BEAVER CREEK (Stati Uniti) - Sofia Goggia non smette di stupire: dopo il secondo posto ottenuto ieri nella discesa libera, la sciatrice bergamasca oggi torna in pista per il SuperG di Beaver Creek sulle nevi del Colorado. Dieci le italiane in gara: al cancellato di partenza, oltre alla Goggia, ci saranno Laura Pirovano, Elena Curtoni, Federica Brignone, Marta Bassino, Roberto Melesi, Vicky Bernardi, Nicol Delago, Nadia Delago e Sara Thaler.