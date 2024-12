Panatta esalta Sofia Goggia ma il paragone accende i social: "Sembra un..."

"E' stata incredibile, Sofia". Adriano Panatta alla Domenica Sportiva elogia la grande impresa di Goggia, capace di vincere da fuoriclasse assoluta il Super G di Beaver Creek. L'ex stella del tennis azzurro ha commentato in modo entusiasta il trionfo della campionessa di sci: "Oggi ha scritto una pagina bellissima di sport e ha dimostrato di avere degli attributi come un Miura, che non è un nuovo modello della Lamborghini ma il toro più forte che c’è in giro. E’ gagliarda questa ragazza perché si percepisce chiaramente in ogni metro che scende quanta voglia abbia di vincere. Per me che non sono un esperto è questa la grande forza che ha. Scendere in quella maniera dopo tutto quello che ha passato è stato forse il più bel momento di sport da tanto tempo a questa parte".