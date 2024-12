Sofia Goggia, confessione a sorpresa dopo Beaver Creek: il messaggio a Lindsey Vonn

"Thank you my bella"

"And thank you my bella, for the advices you gave me after you forerunner start", ovverosia "grazie mia bella, per i consigli che mi hai dato dopo la tua partenza come apripista", un messaggio seguito da un cuoricino ed indirizzato a Lindsey Vonn, la grande sciatrice americana pronta a tornare in pista a 40 anni e che a Beaver Creek era presente come apripista e per fare le prove generali in vista del suo ritorno alle gare previsto per il weekend a St.Moritz.