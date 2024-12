Samba, polenta e Atalanta: retroscena e segreti di Sofia Goggia

Una volta la terra del Papa Buono aveva i primati di sportelli bancari, muratori d’esportazione e ipermercati. Cosa sia successo poi è tutto da ricostruire, nel tempo, con calma: resta il fatto che adesso i primati orobici si chiamano Atalanta, qualità della vita (come da classifica Sole 24 ore), e lei, Sofia Goggia, la gatta delle nevi.

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Da come s’era messa quel famigerato 5 febbraio, fratture fetentissime di tibia e malleolo, era davvero impossibile immaginarla di nuovo qui, al posto suo, spaventosamente travolgente nelle gare di velocità e a seguire stabilmente sul podio, seconda il sabato e prima la domenica, come se niente fosse, come se le sue ossa non fossero ormai un mosaico di Ravenna, come se i sette interventi della sua frenetica carriera ospedaliera fossero un simpatico giro di samba. Sofia va più in camera operatoria che dal parrucchiere, ha subìto più riparazioni che la Ferrari di Leclerc, eppure è ancora la stessa, se possibile più decisa e cattiva, perché caricata a pallettoni dalla sofferenza, la maestra più efficace di qualunque mental coach.

Sofia significa saggezza, è un nome sublime e impegnativo. E in questo caso forse devia un po’ dalla persona, perché la Goggia dovrebbe chiamarsi grinta, energia, coraggio, insomma virtù che evochino forza e tenacia, irruenza e magari persino incoscienza. Questa Sofia, una Sofia così, è più dinamite che mite.

Poi c’è il resto, quello che media e pubblico caricano sempre spannometricamente addosso al grande fenomeno dello sport, allargando il giudizio complessivo dall’atleta alla persona, con quelle equazioni facilone per cui il ragazzo e la ragazza bravi a calciare o a nuotare devono essere per forza anche maestri di pensiero, filosofi neosocratici. Molto ci mettono i pierre e gli uffici stampa, imboccando parole e pensieri, gesti e atteggiamenti, con l’illusione di vendere il prodotto perfetto. Però si dà il caso che l’operazione non sia richiesta, tanto meno necessaria: il campionissimo basta per quello che è, un fuoriclasse capace di esaltare e commuovere nell’arte di cui è Leonardo, punto e basta, se poi è anche una persona amabile tanto meglio, ma non è dovuto.

E Sofia? In Italia è dai tempi di Coppi e Bartali, di Mazzola e Rivera, di questo e di quello che ci dividiamo: sulle nevi siamo metà goggiani e metà brignonani (se si dice così). Le due sciano come pantere, supposto che le pantere sciino, una vince di velocità in picchiate brividose e l’altra vince di danza tra i paletti. La Brignone è la sorella che tutti vorrebbero avere, tipo tranquillo e convenzionale, la Goggia non è la fidanzata che vorremmo per il nostro figlio imbranato, perché con l’agonismo che esprime non gli lascerebbe vincere neanche la corsa al bagno. Sofia balla con la vita e con la vittoria al ritmo del samba, s’inventa coreografie stile social e modello millennial persino quando rievoca la polenta, l’altra non è molto più su di età, ma tira istintivamente al vintage e al boomer.

Sono due modelli di donna umanamente all’opposto, ma sono due campionesse di sci fatte e finite, cosa che basta e ci deve bastare. La fortuna è averle, non divinizzarle.

Caso mai, a Sofia va riconosciuta una marcia in più, tutta sua, che poca Italia ha ancora: con le ossa rotte diventa più guerriera di prima. Incolla i pezzi e riparte all’assalto. Ormai è l’incredibile vita di Sofia, una vita leggendaria di Attak e attacco.