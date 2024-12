Sci: Sofia Goggia e i consigli di Lindsey Vonn

La gratitudine di Sofia

Goggia dopo la vittoria ha espresso tutta la sua gratitudine verso Lindsey Vonn, per i consigli dati.

“Tutte le altre ragazze guardavano la TV e io ero al telefono con Lindsey e lei mi stava spiegando il tracciato, e io ho detto, ‘Grazie’. Devo davvero ringraziarla perché mi fido molto di lei. Ciò che dice è la Bibbia. Ho davvero sentito che il superG potesse essere mio. Ho sciato senza pensare a niente. Conoscevo le porte, conoscevo la mia strategia e sono semplicemente scesa“.

Vonn, è riuscita con le gare FIS a Copper Mountain a meritarsi la wild card per il fine settimana dedicato alla velocità a St. Moritz. Sulle nevi in Colorado, invece, è stata d'aiuto a Goggia.

Il rientro di Sofia Goggia

Dopo otto mesi senza poter sciare, l'atleta bergamasca si è presa la vittoria numero 25 in Coppa del Mondo, la settima in SuperG, battendo la svizzera Lara Gut-Behrami e l'austriaca Ariane Raedler.

Dopo la gara ha parlato del suo rientro: "E io dico, mi sento bene. Non ho più niente al mio piede, è una cosa a cui non devo più pensare. È qualcosa del passato, ora ho fatto un buon lavoro. Sono in ottima forma fisica sugli sci. Ho sciato questo mese perché ho rimosso la placca e le viti a metà settembre. Quindi è come quando ero allo start-gate, anche ieri, normalmente una persona che sta tornando da un infortunio pensa alla ferita o forse ha ancora qualche pezzo di frammenti emotivi di paura. Io, invece, ero lì solo per fare la mia gara".

Sofia Goggia ha commentato alla Fisi la vittoria nel Super G di Beaver Creek: "Sono riuscita a sciare meglio, ho messo in pista un misto fra cattiveria agonistica, tecnica e tanto istinto. Sono grata per essere tornata a fare Coppa del mondo, è stata una sfida dura nei mesi scorsi, adesso sono ancora qui e all'infortunio non penso".