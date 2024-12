Goggia e Brignone diretta Super G St. Moritz: la sfida a Vonn. Sci oggi LIVE

ST MORITZ (Svizzera) - Una nuova sfida sulle nevi di St Moritz. Dopo il trionfo in Super G ottenuto a Beaver Creek, Sofia Goggia è pronta per il terzo appuntamento della stagione in Coppa del Mondo di sci alpino. Al cancelletto di partenza ci saranno anche altre otto azzurre tra cui Federica Brignone, Marta Bassino, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Vicky Bernardi, Nicol Delago, Asja Zenere e Sara Thaler.