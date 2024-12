Sci: slalom Badia doppietta norvegese e due azzurri qualificati

La gara

Timon Haugan in 52"25 é al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Cdm di Alta Badia. Dietro di lui il connazionale Atle McGrath ed il francese Clement Noel, al rientro dopo una pausa per una botta ad una caviglia.

Ancora fuori, come in Val d’Isère, lo svedese Kristoffer Jakobsen, secondo a Gurgl. Male anche per Alex Vinatzer, forse la sua tensione nervosa è andata in tilt quando il giudice di partenza lo ha tenuto fermo per qualche minuto per consentire agli addetti pista di sistemare un palo. “Sono partito deciso, convinto di attaccare al massimo come non avevo fatto nelle precedenti gare. Ma si sa che in slalom è un attimo. Peccato perché, mi sentivo bene, in allenamento avevo ricevuto ottimi segnali e la pista era perfetta. Ci riproverò a Campiglio“, ha dichiarato Alex.

Il gap di 3″54 di Stefano Gross invece, non è sufficiente per essere al cancelletto di partenza della seconda e nemmeno quello di Tommaso Saccardi e Matteo Canins.

Azzurri qualificati

Sono due gli azzurri tra i 30 qualificati per la seconda manche dello slalom speciale di Cdm di Alta Badia, Simon Maurberger, alla 22esima posizione e Tobias Kastlunger, 23esima.

Il migliore degli azzurri è stato Simon Maurberger (+2″91), che si è guadagnato la convocazione grazie alle belle prestazioni nelle ultime gare di Coppa Europa.

Tobias Kastlunger il traguardo lo ha superato ma molto in ritardo. Con 2″92 tuttavia la qualifica è certa e partendo davanti nella run conclusiva potrebbe salta fuori un altro bel risultato come in Val d’Isère, quando concluse al settimo posto.