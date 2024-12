Sci, Sarrazin operato dopo la terribile caduta: le condizioni

Dopo la terribile caduta di ieri, Cyprien Sarrazin è stato operato con successo per ridurre l'ematoma intracranico. La Federazione francese di sci ha comunicato che l'operazione è andata bene: "Cyprien Sarrazin è stato operato durante la notte per decomprimere l'ematoma intracranico. L'operazione è andata bene, per il momento rimane sotto anestesia".