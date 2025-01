Sci, sprint Brignone a St. Anton. Sofia Goggia è terza

Federica Brignone è la più veloce in tutti gli intermedi prima della discesa di Coppa del mondo di sabato 11 gennaio a St. Anton. L'azzurra ha registrato un tempo di 1.27.09 dando un secondo e 31 centesimi alla Svizzera Lara Gut-Behrami e un secondo e 47 al terzo tempo dell'altra campionessa italiana Sofia Goggia. Prova convincente e settimo tempo di +2.15 anche per la trentina Laura Pirovano. La campionessa statunitense Lindsey Vonn ha ottenuto, invece, un decimo tempo di +2.55. Ottima tradizione, dunque, per le azzurre nelle gare austriache in cui hanno sempre brillato. La seconda e ultima prova è in programma per domani, 10 gennaio. Ancora verso il forfet la piemontese Marta Bassino per attacco influenzale.