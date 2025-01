Sci: cancellata la 2/a prova dopo la nevicata a St. Anton

Dopo una abbondante nevicata e' stata cancellata la seconda ed ultima prova prevista per oggi, in vista della discesa di cdm donne di domani a St. Anton che domenica sara' seguita da un superG .

Per le gare non c'è particolare preoccupazione , anche perché le previsioni meteo sono abbastanza buone pure per il SuperG di domenica, e dopo aver portato a casa ieri un training completo, con Federica Brignone davanti a tutte, e Lara Gut-Behrami e Sofia Goggia in seconda e terza posizione, si è optato per questa soluzione da parte di Peter Gerdol , chief race director della coppa femminile, e del suo staff.

Le azzurre per la seconda discesa stagionale saranno Brignone, Goggia, Curtoni, Pirovano, Nadia e Nicol Delago, Thaler, Melesi e Bernardi.

Sulla pista ''Karl Schranz'' si lavora per ripulire il tracciato.

La gara comunque potrà disputarsi come da programma sabato mattina, visto che è sufficiente almeno una prova.

Le parole di Federica Brignone

Federica Brignone ha dichiarato: “Fare bene da subito è importante perché prima fai le cose giuste, più è facile rifarle. Sabato sarà come trovarsi nuovamente in pista per la prima prova, perché le condizioni saranno sicuramente diverse rispetto a quelle trovate giovedì, ha nevicato e quindi non ci saranno né la stessa neve, né le stesse temperature, cambierà anche la velocità.

Ho delle buone sensazioni, cercherò di fare il massimo, rimanere tranquilla senza strafare, per non commettere gli stessi errori di inizio stagione. Ho voglia di fare velocità e prendere il ritmo, vivere un po’ di adrenalina su una pista che mi piace molto. E’ una buona notizia il recupero del gigante a Sestriere, spero ci sia la possibilità di fare anche la seconda gara cancellata a Mont-Tremblant, anche se lo spazio non è molto. Terminati i Mondiali ogni fine settimana presenterà tre gare e sarà un finale di stagione molto impegnativo”.