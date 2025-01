Sci, Trofeo Caffè Cialdoro: domenica in pista con tutti i migliori atleti del Centro Italia

CAMPO FELICE - Finalmente si torna in pista. Domenica a Campo Felice prende ufficialmente il via il calendario agonistico del Comitato Regionale Lazio – Sardegna della Federazione Italiana Sport Invernali. In programma il II° Trofeo Caffè Cialdoro aperto a tutte le categorie e organizzato dallo Sci Club Livata in collaborazione con lo stesso comitato laziale. Cresce l’attesa per il primo vernissage dell’anno. Atleti, allenatori, skiman affilano le lamine e sciolinano gli attrezzi per il gran debutto. C’è tanta curiosità per testare il duro lavoro fatto fino ad oggi. Al cancelletto di partenza sono previsti tutti i migliori sciatori della nostra regione impegnati nel primo vero test stagionale. Molti atleti sono attesi anche da tutte le regioni del Centro Italia a conferma del grande desiderio di tornare alle gare.