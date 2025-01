Sci: il 74/o Trofeo Città di Bolzano è by night a Obereggen

Grande attesa per il Trofeo Città di Bolzano , giunto alla 77° edizione, in programma in notturna mercoledì 15 gennaio, con partenza alle ore19, sulla pista illuminata Oberholz di Obereggen , nelle Dolomiti . Il gigante è organizzato dallo Sci Club Bolzano , fondato nel 1948, presieduto da Giovanni Trentini.

La partecipazione è aperta ad atleti master, giovani, seniores, categorie maschile e femminile.

Il programma

L’area sciistica Obereggen è una meta molto ambita: le sue piste si trovano nel cuore delle Dolomiti, ai piedi del Latemar e a soli 20 minuti di automobile dalla città di Bolzano.

L'Oberholz è la pista regina di Obereggen protagonista per 39 edizioni della più antica gara di Coppa Europa attualmente nel circuito continentale. La Oberholz fa parte del "Latemar Sixpack", letteralmente "I 6 addominali del Latemar" quante le 6 piste del comprensorio, che permette di passare dall'Alto Adige al Trentino e ritorno con sci o snowboard ai piedi. Sulla pista illuminata "Obeholz" è possibile sciare, slittare, surfare in snowboard tutti i martedì e venerdì sera dalle ore 19 alle ore 23 per poi concludere la serata all'apres ski "Loox" a valle della pista di Obereggen.

Sabato 18 gennaio, si svolgerà la Jam Session Naffy, competizione di freestyle sulle strutture, box e rail. L'evento sarà organizzato dall'associazione Skateboardproject di Bolzano, presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola.

Sabato 22 febbraio ci sarà ci sarà la Park Battle, lo snowpark ospiterà una gara di alto livello, dedicata agli snowboarder che fanno di creatività, stile e competizione, il loro stile di vita. Anche questo evento sarà organizzato dall'associazione Skateboardproject di Bolzano, presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola.

Sabato 8 marzo, si rinnoverà la seconda edizione del gemellaggio "Obereggen-Misano Adriatico" con il ritorno degli amici di Misano sulle nevi di Obereggen per un "Beach Party". Si tratterà di una nuova edizione a 2000 metri d'altezza, che proietterà la località altoatesina verso l'estate che aprirà i battenti ad inizio giugno. La gara di Freestyle per Snowboarder e Freeskier e il Beach Party, sono nate da una collaborazione tra l'associazione ASV Skateboardproject di Bolzano e gli amici della "Fondazione di Partecipazione Misano: Mare, Sport e Cultura".

Sabato 15 marzo prenderà il via lo Snowpark JAM Northwave, contest di freestyle sponsorizzato dall'omonima ditta, organizzato dall'associazione ASV Skateboardproject di Bolzano.

Sabato 5 aprile verrà organizzato il Go-Shred Bingo Snowpark, dall'omonima società tedesca di Stoccarda. Saranno allestiti ostacoli di diverso livello sul percorso slopestyle con kicker. Saranno decretati vincitori i freeskier e snowboarder che otterranno per primi tutti i trick, spettacolari evoluzioni aeree.

Lunedì 21 aprile ci sarà la chiusura con lo Skolf Obereggen Snowpark, organizzato dall'associazione Skateboardproject di Bolzano presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola.

Le singole strutture dello snowpark saranno trattate come buche di un percorso da golf. Per completare la buca, il rider dovrà completare un trick specifico sulla struttura e gli verrà assegnato un punteggio a seconda di quanti tentativi necessiterà. Alla fine, come nel golf, chi avrà totalizzato meno punti vincerà lo Skolf Obereggen Snowpark.