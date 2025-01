Brignone e la reazione di paura quando Lindsey Vonn cade a Cortina: la ripresa della tv a bordo pista

Vonn a terra, Brignone spaventata

Cade il silenzio tra i tifosi, che vedono Vonn rotolare a terra. Preoccupata Brignone, prima in classifica che stava seguendo le discese delle sue rivali, con le mani in faccia, spaventata in attesa di capire le sue condizioni. Per fortuna nulla di grave per la sciatrice americana, che si è rialzata da sola lasciando poi la pista. Un gran peccato per Vonn, che stava andando benissimo nei primi settori con un tempo che sembrava essere da podio.