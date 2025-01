Sci: Mikaela Shiffrin torna in pista due mesi dopo linfo

Mikaela Shiffrin , dopo due mesi fuori per l'infortunio, tornerà a gareggiare in Coppa del Mondo nello slalom di giovedì prossimo a Courchevel , ultima tappa femminile prima dei Campionati del Mondo a Saalbach - Hinterglemm in Austria .



Il rientro

"Courchevel 1/30, see you soon", il messaggio sui social della campionessa americana Mikaela Shiffrin che ha annunciato il ritorno alle competizioni nello slalom speciale francese di fine gennaio dopo l'incidente di Killington del 30 novembre scorso.

Mikaela uscí di pista a poche porte dal traguardo e si scontrò con le reti. Fu portata a valle con il toboga.

La caduta è costata un lungo stop, ma è arrivato il momento di tornare in Coppa del Mondo.

Il rientro è il primo passo per riprendersi il proprio posto nel mondo dello sci, andare a conquistare prima o poi la centesima vittoria.

Mikaela ha parlato al Today Show: "Penso che dovremo affrontare i resti di questo infortunio per il resto della stagione. Ma non è doloroso. I miei muscoli stanno funzionando di nuovo. Sono riuscita a recuperare la mia forza. Quindi sono in una posizione davvero buona fisicamente. Penso che il prossimo passo sia gareggiare. Questo è il passo successivo di questa ripresa".

Inoltre ha parlato del suo infortunio: "Questo non era solo un normale infortunio, un millimetro di differenza e c’era la possibilità di un esito catastrofico, coinvolgendo la zona del colon. È qualcosa che porti con te quando torni in gara, ma per ora si tratta solo di fare le cose un passo alla volta, senza affrettare il processo di recupero. Il processo di guarigione non è ancora finito, ma mi sento abbastanza forte per gareggiare. Non ho più dolori, i miei muscoli lavorano. Fisicamente sto bene”.