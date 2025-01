La prima prova maschile della discesa di Garmisch in Coppa del Mondo di sci non si disputerà a causa della troppa nebbia sulla pista di Kandahar. Dopo la decisione presa dall'organizzazione e dalla giuria, il recupero dovrebbe essere previsto per domani, sabato 1 febbraio, meteo permettendo. Un'altra gara è in programma domenica alle 11:30.

