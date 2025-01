Sci, Paglia chiude la sfida di 2 ore no limits in percorrendo 11,680 km

Si è conclusa la sfida 2 ore no limits che ha visto il Ten. Col. Gianfranco Paglia impegnato in Val di Fiemme nello sci nordico paralimpico. Primo tetraplegico a cimentarsi in questa disciplina e stamattina ha battuto il primo record della stagione percorrendo in 2 ore 11Km680mt. Accompagnato dal Sssd alla Difesa, sen. Isabella Rauti, su delega del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal Comandante delle Truppe Alpine dell'Esercito Gen. D. Michele Risi, dagli atleti della nazionale paralimpica di Sci nordico che da anni lo supportano, il Ten Col Paglia ha raggiunto un nuovo traguardo.

"Nonostante le difficoltà che quotidianamente un disabile vive, attraverso queste attività si cerca di far comprendere che la disabilità non può e non deve essere un limite - ha dichiarato il Ten Col Paglia -. La vita è fatta, così come i percorsi sciistici, di salite ma anche di discese e sta a tutti noi non mettere ai margini nessuno. Gli ostacoli si possono superare e non smetterò mai di dire che la vera vittoria sarà quando nessuno si sentirà un diverso e la società impari da queste diversità che sono frutto di insegnamento. Ringrazio la Difesa, gli organizzatori che hanno consentito la realizzazione di un simile evento e mi rivolgo a tutti coloro che vivono la disabilità di non arrendersi e che siamo sempre noi gli autori del nostro destino".