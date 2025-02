Sci: mondiali al via, team italiano pronto

Mondiali

Prendono ufficialmente il via domani, martedì 4 febbraio, i mondiali di sci alpino di Saalbach, in Austria, che assegneranno 11 titoli iridati fino al 16 febbraio.

La rassegna che si apre con il parallelo a squadre proseguirà con le prove delle discipline tecniche e veloci, comprese le nuove combinate a squadre, discesa e slalom, in programma l'11 e il 12 febbraio.

Il primo titolo in palio sarà quello del Team Event il 4 febbraio, seguito dal superG femminile il 6 febbraio e da quello maschile il 7: le discese sono in programma l’8 e il 9 febbraio, mentre il 13 e il 14 toccherà ai giganti. A chiudere i mondiali saranno i due slalom, previsti per il 15 e il 16 febbraio.

L'Italia si presenta a Saalbach con grandi ambizioni e atlete di punta; Federica Brignone e Sofia Goggia in particolare sono state protagoniste assolute della stagione.

Brignone punta a confermarsi al vertice nel superG e nel gigante, dove ha già trionfato due volte quest'anno.

Goggia, invece, punta la medaglia d’oro con la discesa come principale obiettivo. Le due azzurre dovranno vedersela con avversarie temibili, su tutte Lara Gut-Behrami e Cornelia Huetter. Da tenere d’occhio anche Marta Bassino, che nonostante una stagione per ora opaca condizionata anche dai malanni proverà a difendere il titolo vinto due anni fa in superG. In velocità occhi puntati anche su Elena Curtoni e sulla trentina Laura Pirovano.



Gara maschile

Nel settore maschile gli azzurri sono meno favoriti ma comunque competitivi. Dominik Paris proverà a giocarsi le sue carte in discesa, disciplina in cui è in crescita nelle ultime gare. Occhi puntati anche su Mattia Casse, che proverà a ritrovare le forze della prima parte di stagione.

Nel superG, Giovanni Franzoni potrebbe essere interessante, mentre in gigante e slalom l’Italia si affida a Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer, entrambi già saliti sul podio iridato in passato.

Appuntamento quindi per martedì 4 febbraio, dove è in programma la prima delle tre prove verso la discesa iridata delle donne, che poi andrà in scena sabato 8; saranno sei le azzurre in pista già domani e che hanno svolto la rifinitura sulle nevi del Monte Lussari a Tarvisio. Si tratta di Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Laura Pirovano e Nicol Delago.