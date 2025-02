Goggia, che spavento! Cade nelle prove della discesa libera 

Sofia Goggia dopo la caduta: come sta

“Ho rischiato su quel salto, non ho saltato bene e per fortuna non è successo nulla. Probabilmente non avevo gli sci sufficientemente piatti”, ha ammesso la Goggia dopo la caduta. La prova non è facile: “È una discesa in cui non sono mai riuscita ad eccellere in nessuna prova. Oggi farò un’ulteriore analisi e domani metterò in pista tutto, senza troppe pressioni. Sto bene, non è facile cadere a 120 km/h”. La libera del Mondiale è in programma domani, sabato 8 febbraio. Occhi puntati su lei e su Federica Brignone, quarta nell’ultima prova.