Discesa libera maschile diretta con Paris, segui i Mondiali di sci oggi

Saalbach, si parte tra pochi minuti

Ci siamo, mancano pochi minuti al via con la prima discesa di Mattia Casse.

11:15

Discesa Saalbach, come seguirla in tv o streaming

La discesa maschile a Saalbach sarà disponibile in diretta tv in chiaro su Rai 2 e su Eurosport 1 per gli abbonati. Disponibile anche la diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

11:00

Discesa Saalbach, quattro azzurri in pista

Oltre a Paris e Casse ci saranno in gara anche Florian Schieder e Giovanni Franzoni, rispettivamente con i pettorali numero 20 e 25.

10:50

Saalbach, l'orario di partenza

La discesa inizierà alle ore 11:30 con Mattia Casse il primo a scendere. Dominik Paris scenderà poco dopo, con il pettorale numero 12, seguito poi subito da Odermatt.

10:45

Paris e Casse, discesa a Saalbach

Proseguono i Mondiali di sci, stavolta tappa a Saalbach con gli azzurri Paris e Casse che puntano il podio.

