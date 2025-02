Mondiali di sci, Schiffrin non ce la fa: "Non mi aspettavo problemi mentali..."

Mikaela Shiffrin rinuncia al Gigante ai Mondiali di sci in corso a Saalbach dopo l'ultima caduta. La campionessa statunitense lo ha reso noto tramite un messaggio pubblicato sui propri social media, in cui ha parlato dell'impatto psicologico subito dopo l'incidente di fine novembre che l'ha tenuta fuori dalle gare per due mesi: "Onestamente, non mi aspettavo di vivere così tanti problemi mentali e post traumatici in un gigante a causa del mio infortunio a Killington. Forse sarà così più avanti, ma non ci sono ancora. È stato straziante fare i conti con quanta paura ho in una disciplina che ho amato tanto solo due mesi fa". La sciatrice ha poi annunciato nel messaggio social che tornerà domani in pista nella combinata a squadre insieme a Breezy Johson.