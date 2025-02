Sci: la Thuile ospiterà una terza gara di recupero femminile

La località valdostana sarà protagonista con una discesa libera venerdì 14 marzo e un superG sabato 15 marzo.



Recupero gara femminile



Il comitato organizzatore in una nota, specifica: "La Thuile e la Regione autonoma Valle d'Aosta hanno sempre dato ampia disponibilità, con il pieno sostegno della Fisi, e sono entusiaste di questa decisione, arrivata nel pieno dei Campionati mondiali".

Il grande sci torna in Valle d'Aosta, località che ha sempre voluto il massimo circuito, dopo le esperienze del 2016 e del 2020, quando proprio l'ultima gara stagionale, il 29 febbraio, prima dello stop causa Covid, venne disputata sulla “3-Franco Berthod” con il SuperG che vide Nina Ortlieb bruciare di un solo centesimo Federica Brignone.

Daniele Collomb, presidente delle Funivie Piccolo San Bernardo, ad “Aosta Sera”, ha dichiarato: "In questi anni abbiamo lavorato in questa direzione, organizzando gare di livello per continuare a crescere dal punto di vista tecnico, organizzativo e logistico e farci trovare pronti .Ci abbiamo sempre creduto, questo è il coronamento del nostro sogno. Non ci aspettavamo di esserci già nel 2025, ma siamo super contenti e pronti. Ora si inizia a lavorare da subito, ci sono tante cose da fare”.

Il presidente del comitato Asiva, Marco Mosso, ha invece dichiarato: "Siamo molto felici che La Thuile sia tornata a far parte della Coppa del Mondo, se lo merita pienamente sia per quanto fatto nel 2016 e 2020, sia in questi ultimi anni in cui ha rivestito un ruolo sempre di primissimo piano. Zermatt-Cervinia? Le due cose sono slegate tra loro, La Thuile si è sempre mossa su un piano diverso”.



Giulio Grosjacques, assessore regionale allo sport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Non è una compensazione per Cervinia per la quale stiamo comunque continuando a lavorare, ma il giusto riconoscimento a La Thuile e alla sua comunità.

È il compimento di un lavoro che come governo regionale stiamo portando avanti da mesi, con La Thuile e in stretta sinergia con la FISI, che ringraziamo per aver tenuto conto delle nostre richieste manifestate al presidente Flavio Roda in occasione del Criterium Cuccioli. La Thuile ha sempre dato prova di grande professionalità ed è sicuramente in grado di ospitare la Coppa del Mondo nel migliore dei modi”.