Sci: mondiali, interruzione della combinata per nebbia poi la ripresa

La discesa della combinata uomini ai mondiali dI Saalbach ha subito un'interruzione momentanea per un banco di nebbia in quota.

La combinata

Alle 10 ha preso il via la discesa, alle 13,15 la manche di slalom.

Stesse regole, un discesista in coppia con uno slalomista, i tempi della prova della libera si sommano a quelli dello slalom.

Per l’Italia la coppia più quotata è quella formata da Dominik Paris, che ha sfiorato due volte il podio ai Mondiali, e Alex Vinatzer, secondo nello slalom di Kitzbühel.

La gara però è stata interrotta più volte a causa della nebbia presente a metà percorso e lo stop arriva dopo la prova di 11 atleti.

È la Svizzera ha dominare nella prima prova della combinata a squadre. Vinatzer, che partiva dal terzo posto nella libera di Paris, inforca dopo metà gara. Franjo Von Allmen e Loic Meillard primi campioni del mondo di questa specialità.

Il dream team svizzero Von Allmen/Meillard conquista la medaglia d'oro in combinata. Secondi dopo la discesa, recuperano una posizione in slalom. Per la Svizzera anche l'argento a Monney/Nef e bronzo a Rogentin/Rochat.

L' Italia si posiziona con due coppie in top 10, Schieder/Kastlunger e Casse/Gross, fuori Paris/Vinatzer dopo il terzo posto in discesa.

La Svizzera monopolizza il podio della combinata maschile a coppie.

Italia fuori dal podio, ma con l'amaro in bocca per la coppia Paris/Vinatzer. Gli azzurri erano terzi dopo la discesa libera di Domme, ma poi è arrivata l'inforcata di Vinatzer in slalom. La migliore coppia azzurra è Schieder/Kastlunger, sesti davanti a Casse/Gross. Fuori anche Innerhofer/Della Vite.

Non è soddisfatto del settimo posto Gross, che dichiara : "Mattia (Casse)ed io ci abbiamo creduto, fino a tre quarti ho fatto bene poi l'errore in basso ha compromesso tutto".

La coppia formata da Gross e Casse ha tenuto molto bene fino all’ultimo tratto di manche.