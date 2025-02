Mondiali di sci, trionfo svizzero in combinata: Vinatzer inforca, flop azzurro

Dominio svizzero nella combinata maschile a squadre ai Mondiali di Saalbach, in Austria. Dopo l'oro in discesa, Franjio Von Allmen conquista il titolo mondiale in coppia con Loic Meillard precedendo i connazionali Alexis Monney e Tanguy Nef di 27 centesimi e gli altri elvetici Stefan Rgentin e Marc Rochat di 43 centesimi. Delusione per la coppia azzurra da medaglia formata da Paris e Vinatzer. Nello slalom inforca Alex Vinatzer e così addio sogni di gloria per lui, per il suo compagno di squadra Dominik Paris (terzo nella frazione di discesa) e per l'Italia nella combinata a squadre uomini. La gara è stata così stato un festival tutto svizzero. Per l'Italia la coppia Florian Schieder e Tobias Kastlunger ha chiuso al sesto posto mentre quella Mattia Casse e Stefano Gross sono settimi.