Mondiali sci diretta Brignone e Goggia: segui la prima manche del gigante femminile

SAALBACH (Austria) - Il Mondiale di sci alpino vive oggi un’altra giornata significativa con la gara di slalom gigante femminile che vedrà quattro sciatrici italiane al cancelletto di partenza: Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia e Lara Della Mea sono pronte per andare all’assalto del podio iridato. La squadra italiana finora non ha trovato grandi soddisfazioni, per questo nella prova odierna ci sono tante aspettative sulle atlete azzurre.

10:41

La delusione di Goggia

Sofia Goggia parla a Raisport dopo l'uscita di pista nella prima manche: “Oggi ero bella serena, sono partita bene e mi sentivo bene. Sono andata un po’ lunga a una curva e poi mi si è infilato uno sci nella neve e ho rischiato di prenderlo in faccia. Mi ritrovo sempre in queste situazioni tragicomiche, evidentemente è colpa mia. Probabilmente c’è qualche aspetto che non mi è ancora chiaro e che non riesco a vedere che mi mette in queste situazioni. Ci devo lavorare perché non va bene. È qualcosa di inspiegabile e allucinante, sono rassegnata, non so che cavolo fare”.

10:37

La classifica dopo le prime 30 concorrenti

Breve pausa dopo le prime 30 concorrenti scese in pista. Ecco la classifica provvisoria della prima manche del gigante femminile dei Mondiali di Saalbach:

1) Federica Brignone (Italia) 1’10″44

2) Alice Robinson (Nuova Zelanda) +0"67

3) Paula Moltzan (USA) +1"24

4) Lara Gut-Behrami (Svizzera) +1"40

5) Sara Hector (Svezia) +1"43

6) Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +1"78

7) Lena Duerr (Germania) +1"89

8) Zrinka Ljutic (Croazia) +2"23

9) Lara Colturi (Albania) +2"48

10) Julia Scheib (Austria) +2"50

10:34

Della Mea ultima!

Manche piena di sbavature per Lara Della Mea, che chiude con il 28° e ultimo tempo, addirittura a 5"01 dalla prima in classifica, Federica Brignone.

10:31

Ora Alphand poi l'azzurra Della Mea

La svedese Estelle Alphand, figlia del grande Luc, chiude in ultima posizione, ventisettesima per ora a 4"76 dalla Brignone. In partenza la quarta e ultima italiana, Lara Della Mea.

10:23

La classifica parziale dopo 22 concorrenti

10:18

Brignone: "Ho fatto la differenza nell'ultima parabolica"

Ai microfoni di Raisport, Brignone spiega la chiave della sua super prestazione nella prima manche:"Ho fatto la differenza nell'ultima parabolica. Li c'è un pezzo dritto, poi una porta che gira la pista. Ho spinto fino in fondo, cercando di tagliare dall'inizio alla fine. Le altre hanno avuto troppo rispetto della pista: questa neve mi piace e mi è riuscito tutto bene. Avere un bel vantaggio non è male".

10:15

Tutte lontane da Brignone

Nessuna gigantista per ora riesce ad avvicinarsi al tempo di Federica Brignone, che è scesa in 1'10"44. La seconda in classifica, la neozelandese Alice Robinson, è staccata di 67 centesimi, la terza, la statunitense Paula Moltzan, è a 1"24. Finora sono 18 le atlete che hanno corso la prima manche.

10:06

Fuori anche Bassino

Dopo Sofia Goggia, esce di pista anche Marta Bassino, che urta con una certa violenza una porta. Nuova delusione azzurra.

10:05

La classifica parziale

Dopo 12 concorrenti scese in pista Brignone è prima con 67 centesimi di vantaggio su Robinson e 1"24 su Moltzan. Ora tocca a Marta Bassino.

9:58

Clamoroso: cade Goggia

Sofia Goggia è già fuori gara: l'azzurra scivola dopo poche porte.

9:54

Robinson seconda, tocca a Gut-Behrami

Secondo tempo per la neozelandese Robinson a 67 centesimi da Brignone. Ora scende Lara Gut-Behrami.

9:52

Grande prova di Brignone

Federica Brignone chiude con un gran tempo (1'10"44) e con un vantaggio di ben 1"43 su Sara Hector.

9:47

La gara è iniziata

Le prime tre atlete sono già scese, al cancelletto di partenza di prepara Federica Brignone.

9:43

I pettorali delle azzurre

Le atlete azzurre hanno avuto un buon sorteggio dei pettorali: Federica Brignone scenderà con la pettorina numero 4, pettorale numero 8 per Sofia Goggia, Marta Bassino scenderà per 13ª, Lara Della Mea scende con il pettorale numero 30.

9:35

Le aspettative di Goggia

“Ai Mondiali contano solo le medaglie - sottolinea la sciatrice bergamasca - fino ad ora non sono riuscita a salire sul podio. Ho rimpianti per il SuperG, mentre in discesa avrei dovuto fare un miracolo. Ora mi resta la prova di gigante: mi sento molto carica e tranquilla per la gara di oggi”.

9:30

La sicurezza di Federica Brignone

“Ho disputato una stagione strana in Gigante - ammette Federica Brignone - non sempre sono riuscita a sciare al meglio. Le condizioni della neve sono cambiate negli ultimi giorni, la temperatura è cresciuta ma siamo pronte per ogni condizione”.

Saalbach, Austria