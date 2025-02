Goggia durissima con sé stessa: "Tragicomico, butto via le gare. Proprio non capisco..."

L'esperieza di Sofia Goggia negli ultimi modiali di sci a Saalbach non è sicuramente stata delle migliori, anzi da dimenticare e pensare ai prossimi impegni. L'azzurra ha fallito nelle discipline in cui di solito eccelle e per ultimo anche nello slalom gigante terminando così il proprio mondiale. Goggia non ha nascosto la propria delusione e incredulità e ne ha parlato al termine dell'ultima prova: "Ero serena, sono partita bene e mi sentivo bene nel ritmo. Sono entrata un po' lunga in una curva, mi si è piantato il bastone e si è girato. Finisco in situazioni tragicomiche che sono inspiegabili, che capitano solo a me. Dovrò lavorarci". La campionessa italiana si rimetterà subito al lavoro per tornare ai suoi livelli, ma intanto resta un po' di amaro per il fallimento.