Mondiali sci diretta De Aliprandini: segui la prima manche del gigante maschile

11:10

De Aliprandini: "Contento della prestazione, sono migliorato su queste piste"

Le dichiarazioni dell'azzurro ai microfoni di RaiSport: "Sono molto contento della prestazione. Sono stato a mio agio su questo tipo di pista, un po' più leggera, un po' più facile. Tempo fa non era una delle mie forze ma sta andando sempre meglio. Sono molto contento della mia prima manche e siamo molto stretti, tutti".

10:55

SuperG, gli altri italiani nella prima manche

Vinatzer chiude 21°a 2.13. 24° Franzoni a 2.75, 28° Della Vite a 3.00.

10:53

10:50

Franzoni c'è: l'azzurro chiude al 24° posto!

Bene l'azzurro che ottiene la 24esima posizione a 2.75.

10:46

Aubert Serracanta davanti a Della Vite

Prestazione importante dello spagnolo, classe 2005, è 24° a 2.90 davanti a Filippo.

10:45

SuperG, attesa per Franzoni

E' il momento dei sciatori delle nazioni di quarta e quinta fascia in attesa della discesa di Giovanni Franzoni.

10:43

Vinatzer e Della Vite nei primi trenta

Alex chiude 21° a 2.13 mentre Filippo è 24° a 3.00: i due azzurri chiuderanno con ogni probabilità nei primi 30.

10:42

SuperG, la classifica dopo i primi 30

1) Timon Haugan (Norvegia) 1’21″10

2) Loic Meillard (Svizzera) +0.02

3) Marco Odermatt (Svizzera) +0.24

4) Alexander Steen Olsen (Norvegia) +0.45

5) Raphael Haaser (Austria) +0.62

6) Luca De Aliprandini (Italia) e Thomas Tumler (Svizzera) +0.63

8) Marco Schwarz (Austria) +0.87

9) Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.88

10) Thibaut Favrot (Francia) +0.99

10:37

Read chiude al 25esimo posto: Della Vite spera

Il canadese è 25° a 3.09: una prestazione che fa sorridere l'azzurro che spera ancora di rientrare nei primi 30. Lo slovacco Andreas Zampa è 26° a 3.13.

10:35

Gratz e Hansson in difficoltà

Il tedesco è 18° a 1.91, lo svedese 25° a 3.34: finisce anche dietro all'azzurro Della Vite.

10:30

Grammel 21°, Laine out. Stockinger 22°

Il tedesco chiude in 21esima posizione a 2.47, scivola l’estone Tormis Laine mentre l'altro teutonico, Jonas Stockinger, è 22° a 2.85.

10:27

Non bene Della Vite: è ultimo

L'azzurro aveva solo 0.38 di ritardo al primo intermedio poi ha commesso un errore grave, ripartendo quasi da fermo. Chiude al 21° posto a 3 secondi: è ultimo.

10:24

Che manche di Haaser: balza al quinto posto davanti a De Aliprandini

Exploit dell'austriaco, quinto a 62 centesimi e di appena 0.01 davanti a De Aliprandini e Tumler.

10:22

Maes sedicesimo, Vinatzer è ultimo

Il belga chiude in 16esima posizione, a 1.88. Alex resta quindi ultimo.

10:19

Male Anguenot, out Aerni

Il francese è 15° a 1.71. Subito fuori lo svizzero: ha saltato una porta.

10:15

Vinatzer deludente: chiude ultimo

L'azzurro delude e chiude in ultima posizione a 2.13: rischia di non finire nei primi 30. Feurstein 15° a 1.99 ma meglio dell'austriaco fa il brasiliano Braathen a 1.94.

10:12

SuperG maschile, Haugan in testa. De Aliprandini quinto con Tumler: la situazione

Il norvegese in testa a sorpresa con 0.02 su Meillard, 0.24 su Odermatt, 0.45 su Steen Olsen. De Aliprandini è 5° a pari merito con lo svizzero Tumler (0.63). Ora in pista l’austriaco Lukas Feurstein, poi Alex Vinatzer.

10:08

Verdù crolla nel finale, Radamus decimo. Out Brennsteiner

Dopo una buonissima partenza, l'andorrano crolla nel finale ed è ultimo (13°) a 1.33. Lo statunitense chiude 10° a 1.02, l'austriaco Stefan Brennsteiner perde lo sci destro ed è fuori.

10:05

Incredibile a Saalbach: Haugan è primo!

Colpo di scena: il norvegese si porta in testa con 2 centesimi di vantaggio su Meillard. Atle Lie McGrath chiude undicesimo a 1.16. Tocca all'andorrano Joan Verdù.

10:03

De Aliprandini da applausi: ottima prima manche, è quarto!

Luca chiude 4° a 61 centesimi il primo round del gigante mondiale: l'Italia c'è, si giocherà una medaglia iridata nella seconda manche!

10:01

Schwarz quinto. ecco De Aliprandini

L'austriaco, trascinato dal pubblico di casa, chiudo quinto a 85 centesimi. Ora Luca De Aliprandini.

9:58

Tumler da applausi, Favrot sesto

Lo svizzero è quarto a 61 centesimi, a soli 0.18 dal bronzo virtuale: tripletta possibile per gli elvetici. Il francese chiude la prima manche al sesto posto, a 0.97. E' il momento dell'austriaco Marco Schwarz.

9:56

Kristoffersen deludente

Il norvegese perde tantissimo all’ultimo intermedio e non va oltre il quarto posto a 86 centesimi. Adesso lo svizzero Thomas Tumler.

9:54

Odermatt alle spalle di Meillard

Lo svizzero, grande favorito, perde tanto nella seconda metà della pista ed è secondo a 22 centesimi dal connazionale Meillard. Ora il norvegese Henrik Kristoffersen.

9:52

Zubcic deludente, ecco Odermatt

Non bene neanche il croato, terzo a 1.11. Tocca al grande favorito Marco Odermatt: parte lo svizzero.

9:51

Kranjec chiude in terza posizione

Lo sloveno è terzo a 1.19, ora tocca al croato Filip Zubcic.

9:49

Meillard balza al comando

Lo svizzero in vetta con 0.43 su Steen Olsen. E' il turno dello sloveno Zan Kranjec.

9:47

Steen Olsen inaugura la prima manche, ora Meillard

1’21″55 il tempo del norvegese. Ora tocca allo svizzero Loic Meillard.

9:45

Al via il SuperG maschile ai Mondiali di Saalbach: ecco Steen Olsen

Inizia la gara con il norvegese al cancelletto. Intanto la neve inizia a cadere copiosa su Saalbach.

9:43

SuperG, sono tre gli italiani d'oro nella storia

Solo tre azzurri hanno vinto l’oro in gigante ai Mondiali: Zeno Colò nel 1950, Gustavo Thoeni nel 1972 e 1974, Alberto Tomba nel 1996.

9:40

Italia, speranza De Aliprandi nel SuperG maschile

Gli azzurri si affidano al 34enne Luca De Aliprandini, argento ai Mondiali del 2021 e reduce da un terzo posto ad Adelboden.

9:36

Italia, i pettorali di partenza

Si parte, sulle nevi di Saalbach, con la 10 di Luca De Aliprandini. 17 per Alex Vinatzer, 23 per Filippo Della Vite, 44 per Giovanni Franzoni.

9:30

Il medagliere dei mondiali di sci: Brignone porta l'Italia al secondo posto

Ecco la situazione dopo la vittoria di Federica nel gigante a Saalbach: gli azzurri superano gli Usa, Svizzera con 8 podi in totale

9:20

SuperG maschile, Mondiali Sci Alpino: dove seguirlo in tv e streaming

La doppia manche del SuperG maschile, valevole per i Mondiali di Sci Alpino 2025, sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1. L'evento è visibile anche in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Saalbach, Austria