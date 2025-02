Mondiali sci diretta Slalom femminile: segui la prima manche LIVE 

SAALBACH (Austria) Ultima gara per le donne ai Mondialeìi di sci alpino a Saalbach: in programma lo slalom femminile. L'avversario da battere è la statunitense Mikaela Shiffrin. Quattro le azzurre in gara: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb.