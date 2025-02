Biathlon, Giacomel è d'argento e riporta l'Italia sul podio dopo 32 anni

LENZERHEIDE (SVIZZERA) - Prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di Biathlon 2025 in corso a Lenzerheide in svizzera con il 24enne trentino Tommaso Giacomel, che si piazza al secondo posto nella 20 km maschile. Non si tratta solamente di un ottimo risultato però, perché vale un podio di specialità che in casa azzurra mancava dalla bellezza di 32 anni, quando Andreas Zingerle si impose a Borovets nel 1993.