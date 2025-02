Sci, Brignone trionfa nello slalom gigante. Male Shiffrin: i risultati

Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante di Coppa del Mondo di sci a Sestriere. Strepitosa la sciatrice azzurra che si è aggiudicata in 2.12.69 il suo successo numero 33 in carriera. Medaglia d'argento per la neozelandese Alice Robinson in 2.13.08 e bronzo per e la norvegese Thea Louise Stjernsund in 2.14.26 . Riguardo all'Italia, Sofia Goggia ha chiuso la seconda manche con un tredicesimo posto in 2.15.54 , la piemontese Marta Bassino diciottesima in 2.16.65 e la veneta Asja Zenere ventitreesima in 2.17.23 .

Sci, Shiffrin male. Domani altro gigante

Mikaela Shiffrin chiude venticinquesima nello slalom gigante a Sestriere in 2.17.34, prova deludente della statunitense dopo un buon avvio nella manche iniziale. Appuntamento a domani, 22 febbraio, con un altro slalom gigante con Brignone che può stupire ancora.

Le parole di Brignone dopo la vittoria

La vincitrice dello slalom gigante a Sestriere, Federica Brignone, ha parlato così a margine della gara: "Non sono state bene gli scorsi giorni. Oggi mi sono sentita meglio e sono riuscita a fare una grande seconda manche. Nella prima manche ho fatto qualche errore nel piano. Ringrazio il pubblico per il supporto e per le energie che mi ha dato".

Goggia: "Mi serviva il risultato. Ora testa a Domani"

Sofia Goggia si è detta soddisfatta dopo il tredicesimo posto nello slalom gigante in Coppa del Mondo di sci con lo sguardo sulle gare di domani: "Sestriere è sempre un posto speciale per me, per tanti motivi che esulano anche dallo sci. La gara di oggi mi serviva per riprendere confidenza in questa disciplina e mi serviva portare a casa un risultato, per capire di poter sciare più sciolta a livello mentale. Non sono ancora riuscita ad interpretare al meglio la parte alta, però sotto nonostante qualche imprecisione ero nel ritmo. Prendo quello di buono che c’è stato oggi e mi concentro su domani”,