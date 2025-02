Brignone e Goggia diretta sci Sestriere: segui lo slalom gigante di Coppa del Mondo

SESTRIERE - A poche ore dal nuovo trionfo nello slalom gigante di Coppa del Mondo al Sestriere, Federica Brignone (con il pettorale numero 5) va a caccia del bis oggi (22 febbraio) sempre sulle nevi della pista piemontese. In programma c'è infatti un altro gigante (prima manche alle ore 11, la seconda alle ore 14) e c'è grande attesa per la campionessa azzurra così come per Sofia Goggia (pettorale n.16) e Marta Bassino (n.14) . Segui la diretta della giornata con tutti gli aggiornamenti in tempo reale , le curiosità e le dichiarazioni delle protagoniste.

11:31

Sedicesimo tempo per Liensberger

L'austriaca Katharina Liensberger è sedicesima con un margine di distacco incolmabile: oltre due secondi dalla neozelandese Robinson

11:29

Goggia è penultima: chude al 15º posto

Sofia Goggia chiude al quindicesimo posto con un ritardo di 1'19" sulla leader della classifica

11:27

"Brignone: Ho fatto più fatica di ieri"

Ho fatto più fatica di ieri - sottolinea Federica Brignone ho fatto più fatica su un tracciato a strappi, ci riproverò nella seconda manche"

11:26

Mikaela Shiffrin è ultima

La statunitense Mikaela Shiffrin delude le attese anche oggi: l'americana accusa due secondi e mezzo di ritardo

11:24

Marta Bassino non va oltre il dodicesimo posto

La seconda azzurra in pista Marta Bassino accusa un ritardo di 53 centesimi al primo intertempo: chiude al dodicesimo posto con 96 centesimi di ritardo

11:23

Julia Scheib chiude al quinto posto

L'austriaca Julia Scheib sbaglia clamorosamente dopo aver registrato il miglior intertempo: alla fine chiude la prima manche al quinto posto

11:21

Hurt chiude all'undicesimo posto

La statunitense Hurt accusa sul traguardo oltre un secondo di ritardo: al momento è undicesima

11:19

Lara Colturi è decima

L'albanese Lara Colturi perde molto nella sconda parte della discesa e chiude al decimo posto con 91 centesimi di ritardo

11:17

Valerie Grenier si piazza al sesto posto

La canadese Valerie Grenier termina la prima manche al sesto posto. Tre atlete nel giro di tre centesimi

11:15

Nina O Brien è nona

La statunitense Nina O Brien fallisce la prima manche: al momento è suo il peggior tempo con un secondo e cinque centesimi dalla leader

11:14

Camille Rast è solo quinta

Camille Rast non riesce a fare meglio, ma la classifica è cortissima, tutte le prime cinque sono racchiuse in una manciata di centesimi

11:11

Alice Robinson è prima!

La neozelandese Alice Robinson è prima al traguardo: ha sei centesimi di vantaggio su Gut Behrami, e dodici sull'azzurra Federica Brignone

11:08

Secondo tempo per Federica Brignone

Federica Brignone conquista il secondo posto nella prima manche: il suo ritardo sull'elvetica Gut-Behrami è minimo

11:07

Thea Louise St Jernesund è quarta

La norvegese Thea Louise St Jernesund accusa un ritardo significatico con +63 centesimi sulla leader della prima manche

11:05

Zrinka Ljutic è terza

La croata Zrinka Ljutic è terza con 1'03"81: finora quello è suo il peggior tempo della prima manche

11:04

Gut-Behrami in testa

L'elvetica Lara Gut-Behrami piazza il miglior tempo con 1'03"29 e si porta subito al comando

11:02

La svedese Hector chude con il tempo di 1'03"62

La svedese Sara Hector chiude la prima manche con il tempo di 1'03"62

11:00

Sestriere, tutto pronto per l'inizio della prima manche

Tutto pronto per l'inizio della prima manche dello slalom gigante femminile. La prima sciatrice al cancelletto di partenza è la svedese Sara Hector.

10:55

Sestriere, le condizioni meteo

Le condizioni meteo sulla pista del Sestiere al momento sono buone. Il cielo è parzialmente nuvoloso, c'è una leggera nebbia, la temperatura è di zero gradi. Il vento è quasi impercettibile con una velocità di 5 km/h.

10:50

Undici azzurre in gara

La squadra italiana presenta undici sciatrici al cancelletto di partenza, ecco la start list delle azzurre: Federica Brignone (5), Marta Bassino (14), Sofia Goggia (16), Elisa Platino (32), Asja Zenere (36), Ilaria Ghisalberti (37), Lara Della Mea (40), Roberta Melesi (48), Sophie Mathiou (52), Alessia Guerinoni (60) e Giorgia Collomb (61).

10:40

Brignone e Goggia in pista al Sestriere: dove vederle in tv e streaming

Lo slalom gigante femminile di Coppa del Mondo in programma oggi (22 febbraio) sulla pista italiana del Sestriere (prima m anche alle ore 11 e seconda alle ore 14) sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (gratis e in chiaro) e su Eurosport (per abbonati). Sarà possibile inoltre seguire l'evento in streaming su Rai Play (gratis) ma anche su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn (per abbonati).

