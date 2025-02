Selezione al Pinocchio sugli sci: gli sciatori laziali protagonisti

Sarà un weekend davvero intenso per lo sci laziale che si appresta a vivere due appuntamenti di grande appeal e di enorme caratura tecnica che vedranno protagonisti i più giovani, reduci dal Trofeo Interappenninico, gli amatori e gli under 16 dello sci di fondo.

SELEZIONE PINOCCHIO SUGLI SCI-TROFEO CIALDORO

Domenica 23 febbraio 2025 la pista degli Innamorati di Campo Felice, con l’organizzazione dello Sci Club Livata, ospiterà lo Slalom Gigante valido come prova di qualificazione alla fase nazionale del Pinocchio sugli Sci, evento sciistico tra i più prestigiosi e attesi per bambini e ragazzi, di grande rilevanza mondiale, che coinvolge giovani talenti dagli 8 ai 16 anni, unendo sport, passione e amicizia sotto il segno dell’eccellenza sciistica. Le finali del Pinocchio andranno in scena Sabato 8 e domenica 9 marzo per le categorie baby e cuccioli e martedì 25 e mercoledì 26 marzo per le categorie ragazzi e allievi. Il Gigante di Campo felice vedrà coinvolte le categorie Super baby, Baby 1-2, Cuccioli 1-2, Ragazzi, Alllievi, Giovani-Senior (Maschile e femminile). Si qualificano alla selezione Nazionale Pinocchio sugli Sci i primi otto atleti e le prime sette atlete delle categorie Baby 1-2 e Cuccioli 1-2. La gara sarà valida anche come Trofeo Cialdoro rinviato lo scorso gennaio a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Il Cialdoro sarà assegnato alla società che avrà totalizzato il miglior punteggio derivato dalla somma dei punti coppa del mondo assegnati ai singoli atleti al termine delle due gare, slalom e slalom gigante.

TROFEO INTERCRAL

Andranno in scena sabato 22 febbraio sempre a Campo Felice la 2ª e la 3ª gara della 31ª edizione del Trofeo Intercral, evento che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello del Comitato Regionale Lazio e Sardegna della FISI, in quanto è una manifestazione che unisce a perfezione i criteri di promozione e aggregazione delle discipline degli Sport Invernali. La partecipazione a questo Trofeo non è aperta a tutti ma ai soli iscritti degli Sci Club degli ex Circoli Culturali, Aziendali, di Ministeri ed Enti Pubblici e Privati affiliati al Comitato Regionale Fisi Lazio-Sardegna.

TRE ATLETI LAZIALI AI CAMPIONATI ITALIANI UNDER 16 DI SCI DI FONDO

Tre laziali, tutti atleti del Winter S.C. Subiaco saranno protagonisti a Barrea in provincia dell’Aquila, ai Campionati Italiani Under 16 di Sci di Fondo che si svolgeranno nei giorni 21, 22 e 23 febbraio 2025: a difendere i colori del CLS saranno Veronica Capitani, Giacomo Orlandi e Giulia Semproni, tre ragazzi di grande valore tecnico che puntano a piazzamenti importanti al cospetto dei migliori giovani provenienti da ogni regione d’Italia.