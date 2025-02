Freestyle sci donne, la Tabanelli trionfa: primo successo per l’Italia

ROMA - Flora Tabanelli trionfa nello SlopeStyle di Stoneham e scrive un altro capitolo della storia dello sci tricolore: l'azzurra coglie il primo successo di sempre nella specialità per un italiano nella Coppa del Mondo di Freeski. Non era mai riuscita a salire sul podio, in questa disciplina, la 17enne emiliana: un quarto, un quinto posto nei mesi scorsi. Ma nella località canadese l'azzurra ha trovato sin da subito il miglior feeling, come intuibile già dalle qualificazioni. In finale ha deciso di mettere subito le cose in chiaro: 80,41 il punteggio della prima prova, livello irraggiungibile per tutte le avversarie, con la cinese Ruyi Yang che è seconda con 75,28 e la statunitense Rell Harwood terza a 74,11. La giapponese Kokone Kondo resta ai piedi del podio con 70,10, quinta la padrona di casa Olivia Asselin. Il tutto dopo aver conquistato con una gara d'anticipo la matematica certezza di vincere la Coppa del Mondo di Big Air, grazie ad un cammino sontuoso nell'altra specialità che l'ha vista sempre sul podio nelle cinque gare disputate, incluso il successo di Kreischberg.