Sci: Sestriere, Shiffrin vince lo slalom 

La vittoria

Dopo essersi infortunata seriamente a Killington è restata ferma per due mesi. Poi una lenta risalita verso una resurrezione che però sembrava non arrivare mai. Solo sabato nel gigante, 24 ore prima di questo trionfo storico, Mikaela non si era classificata per la manche decisiva, arrivando 33esima.

Oggi Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom di Sestriere e raggiunge quota 100 vittorie in Coppa del Mondo.

Mikaela si conferma in vetta alla classifica con il tempo di 1’50″33 ed un margine di 61 centesimi di secondo sulla croata Zrinka Ljutic, seconda come a metà gara, e 0″64 sulla connazionale Paula Moltzan che nella discesa decisiva ha scalzato dal terzo gradino del podio l’austriaca Katharina Liensberger, quarta a 0″76. Quinto posto quindi per la svedese Cornelia Öhlund, protagonsita di una rimonta di ben 18 posizioni dopo il ventitreesimo tempo della prima frazione.



Le dichiarazioni di Shiffrin

Shiffrin, ha dichiarato: "È stato difficile riprendere il ritmo della competizione, allenarmi nonostante l'infortunio e confrontarmi con tutte queste sciatrici così forti e veloci. Più volte mi sono chiesta se avevo preso la decisione giusta tornando a gareggiare. Ci vuole tempo per trovare il giusto stato d'animo, mi sto gustando questa vittoria, so che ho fatto molta strada per ottenerla. Non avrei mai pensato di arrivare un giorno a questa cifra: il mio sogno fin da bambina è fare delle belle curve e migliorare ogni giorno. Tutti sono stati così gentili con me e mi hanno supportata, i miei compagni di squadra, i miei avversari, gli allenatori. Alla partenza ho pensato che fosse solo un giorno di allenamento. Molte cose dovevano andare bene per me oggi e non così bene per gli altri. Alla fine, ho fatto qualcosa di buono".

La Coppa del Mondo femminile si sposta ora in Norvegia; mercoledì la tappa scandinava si aprirà con la prima prova cronometrata in vista delle due discese di venerdì e sabato. Domenica spazio al superG.