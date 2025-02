Sci: "Snowpark Battle" Obereggen, nel freestyle domina Farina

La competizione

La competizione, organizzata dall'ASV Skateproject di Bolzano, presieduta da Riccardo Larcher e coordinata da Andrea Coppola in collaborazione con la società impianti Obereggen Latemar SpA, ha visto Filippo Farina dominare nella categoria sci freestyle, Chiara Bordignon nella categoria snowboard femminile e Davide Boggio e Patrick Matordes aggiudicarsi il terzo posto nella categoria snowboard maschile.

Il presidente Larcher e Coppola hanno dichiarato: "Siamo soddisfatti per la grande partecipazione alla gara rivelatasi combattuta ed emozionante. Ill prossimo evento si svolgerà sabato 8 marzo con una gara di Freestyle a tema primaverile per snowboarder e freeskier, seguita dal Beach Party, frutto della collaborazione tra la nostra associazione, la società impianti Obereggen Latemar SpA e gli amici della "Fondazione di Partecipazione Misano: Mare, Sport e Cultura".

Snowpark di Obereggen

Obereggen è il posto ideale per chi ama il freestyle anche in notturna.

Il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 19:00 alle 22:00 al nightpark ci si diverte sulla neve, cosi come tutti i giorni dalle 8:30 alle 16:30.

Lo Snowpark di Obereggen si trova a 2.032 metri di altitudine, ed è servito dalla seggiovia Obereggen a 4 posti, che permette di raggiungere lo snowpark in pochissimo tempo.

In cima è situato un parco lungo 650 metri e largo 160 metri.

Lo snowpark di Obereggen è curato da F-Tech, uno dei più importanti e rinomati creatori di parchi dell’arco alpino. Grazie al lavoro quotidiano di manutenzione da parte del team, fatto un po’ a mano e un po’ con i gatti da neve, il divertimento, la qualità e la sicurezza sono assicurati senza soste.