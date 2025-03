Diretta Super G femminile: Brignone e Goggia oggi a Kvitfjell, coppa del mondo di sci

KVITFJELL (NORVEGIA) - È il giorno del superG femminile in programma a Kvitfjell (Norvegia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino: al cancelletto di partenza (inizio fissato per le 10:30) ci saranno 55 atlete da 14 Paesi. Italia protagonista con dieci azzurre al via: occhi puntati su Federica Brignone, leader della classifica generale con 1094 punti, con 231 lunghezze di margine sulla svizzera Lara Gut-Behrami, seconda a quota 863, che invece comanda nella graduatoria di specialità comanda proprio Gut-Behrami con 385 punti, davanti a Federica, seconda a quota 310. Terzo posto per Sofia Goggia (246). Segui l'evento in diretta.