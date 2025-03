Incredibile Brignone, domina il Super G di Kvitfjell poi va in tv e fa una confessione che sorprende tutti  

Una prestazione eccezionale, l'ennesima prova di carattere e qualità. Federica Brignone si aggiudica il SuperG di Kvitfjell in Norvegia , valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurra ha chiuso la sua gara con il tempo di 1'30"11, precedendo la svizzera Lara Gut Behrami (distante 0,06) e Sofia Goggia, che ha completato la discesa con il terzo tempo.

Brignone, dichiarazioni a sorpresa dopo il trionfo

Nonostante una prestazione super e una discesa quasi perfetta, Federica Brignone ha stupito tutti nelle dichiarazioni post gara. Ai microfoni di Rai Sport ha infatti dichiarato di non essere particolarmente soddisfatta della sua prova: "Dopo il traguardo ho urlato per frustrazione perché è stato un superG tostissimo. Ho quasi inforcato a una porta, non ho fatto la manche che volevo ma nessuna l’ha fatto, anche Lara (Gut-Behrami, n.d.r.) ha sbagliato. Una gara tosta, nessuna ha fatto la gara perfetta e siamo lì vicinissime, i centesimi vanno anche un po’ a fortuna".