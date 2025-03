Paris trionfa nella discesa di Coppa del mondo a Kvitfjell: battuti gli svizzeri Odermatt e Rogentin

Le parole di Paris dopo l'impresa sulla pista norvegese

"Ho dimostrato a me stesso e agli altri di essere ancora capace di vincere - ha detto Paris dopo il trionfo nella discesa di Kvitfjell -. Bello, bello davvero. Non so se sono stato grandioso, ho cercato di far correre gli sci al massimo ed è andata bene. Sciando non mi sentivo benissimo ma percepivo tanta velocità. Con il vento ed il sale non era facile capire come interpretare la pista; il feeling non è stato buonissimo, ma quello che conta è il tempo finale". Lo stesso Odermatt ha omaggiato Paris a fine gara: "Eh sì, finalmente sono davanti agli svizzeri. Al momento sono loro i più forti, gli uomini da battere e per me era importante tornare davanti - ha proseguito l'azzurro -. Mi spiace non ci sia Mattia Casse, abbiamo parlato che sarebbe stato bello fare doppietta, ma capiterà l'occasione. Odermatt e gli altri svizzeri mantengono sempre uno standard molto elevato su ogni livello. Non sono imbattibili, si possono battere e l'ho dimostrato, ma per farlo è necessario che tutto, ogni singolo aspetto, sia curato alla perfezione. E non si deve sbagliare".