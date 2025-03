Capolavoro Paris: trionfo anche nel superG di Kvitfjell

Dopo il successo di venerdì in discesa , l'azzurro Dominik Paris firma un nuovo capolavoro e vince a Kvitfjell anche il settimo e penultimo superG della stagione. Per il 35enne altoatesino è il trionfo n.24 in carriera, eguagliato il leggendario Gustav Thoeni, davanti a lui rimane solo l'imbattibile Alberto Tomba con 50. Con lo straordinario tempo di 1.08.98, Paris ha preceduto il canadese James Crawford (1.09.36) e lo sloveno Miha Hrobat (1.09.45). Quarto posto per lo svizzero Marco Odermatt , che si è matematicamente aggiudicato la coppa di superG . Inoltre, con 1.516 punti è a un passo dalla sua quarta coppa del mondo generale di fila , avendo un vantaggio di 570 punti sul norvegese Henrik Kristoffersen con sole sei gare da disputare.

Paris: "Oggi è stato tutto bellissimo"

“Oggi è andata molto bene, ho avuto buone sensazioni, è un tracciato abbastanza andante, è stato bellissimo sciare e vedere la luce verde. A me sembrava tutto abbastanza fluido, il tempo poi mi ha dato ragione". Così Dominik Paris al termine del SuperG vinto a Kvitfjell, sesto successo in carriera sulle nevi norvegesi per l'azzurro dopo il successo di venerdì. "Peccato per ieri che non sono riuscito a mettere il mio ma finire questa stagione con due vittorie è molto bello". Il successo in un superG mancava da ben sei anni: "Erano passati tanti anni, è sempre bello guardare dall’alto. Eguagliato Thoeni? Per me è un piacere anche se Gustav ha vinto molto di più, è un grande ma fa piacere". Infine l'azzurro dà qualche consiglio al giovane Giovanni Franzoni tra gli sciatori più interessanti della nuova generazione: “Deve ancora imparare su certi tracciati, lui scia in stile gigante, ma qui conta un gesto diverso".