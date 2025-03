Dopo giorni di rinvii legati a problemi con il meteo, è tutto pronto per il secondo Super G a La Thuile. La discesa inizierà alle ore 11 con gli occhi puntati su Federica Brignone , sempre più vicina al trionfo dopo aver gudagnato ulteriore terreno su Gut Behrami in classifica generale (vantaggio di ben 332 punti fin qui). Attenzione anche a Sofia Goggia , che ha chiuso a sei centesimi dalla vittoria il primo Super G: segui la discesa in diretta.

12:14

Goggia e Brignone scherzano nel post-gara

Per Brignone e Goggia è il quinto podio insieme della stagione: "Io sono spaventata, per bagnarmi con lo champagne dovrà correre fortissimo, mi nascondo. Abbiamo massima stima tra di noi. Sofia ha una cura per i dettagli che fa spavento". Goggia: "Un grazie alla federazione e al nostro staff che fa tutto il possibile per farci andare forte. Io e Federica siamo identiche sotto questo aspetto, ci fanno esprimere il nostro massimo".

12:11

Brutta caduta per Nicol Delago

L'intervista tra Goggia e Brignone viene interrotta dalla brutta caduta di Nicol Delago. Sembra nulla di grave ma c'è stato comunque un grosso spavento.

12:09

Siparietto Goggia-Brignone: "È bello vincere da soli"

Scherzano durante le interviste Goggia e Brignone: "Sarebbe stato meglio vincere in due? Per me sì, l'importante era solo vincere", dice Brignone. Ma Goggia risponde: "Meglio vincere da soli".

12:03

Goggia, sarà l'ottavo podio stagionale

Grande giornata anche per Sofia Goggia, beffata di un solo centesimo da Federica Brignone. Per l'azzurra sarà l'ottavo podio stagionale e andrà vicinissima a quota 1000 punti in classifica.

11:55

Brignone, mancano 18 punti per il trionfo ufficiale

Servono solo 18 punti a Federica Brignone per avere la certezza matematica del trionfo in Coppa del Mondo.

11:48

La Thuile, la top 10: Brignone davanti a tutte

1) Federica Brignone 57″95

2) Sofia Goggia +0.01

3) Romane Miradoli +0.05

4) Corinne Suter e Lara Gut-Behrami +0.35

6) Elena Curtoni +0.59

7) Ariane Raedler +0.64

8) Kajsa Vickhoff Lie +0.66

9) Joana Haehlen +0.97

10) Marta Bassino e Laura Gauche +0.69

11:37

Pericolo Aicher, che però sbaglia ed esce

La tedesca Aiche spaventa Brignone, con due settori dove stava superando l'azzurra. Poi però sbaglia ed esce di pista: sospiro di sollievo.

11:36

Goggia: "Un centesimo di distacco? La prendo sul ridere"

Queste le parole di Sofia Goggia: "Un centesimo? Sai cosa, la prendo sul ridere. Ridevo anche con Fede. Si è creata un po' una profezia autoavverante. Bisogna smetterla di dire di sperare che i centesimi siano dalla mia parte. Brignone? Solitamente lo champagne si spruzza, mentre lei me l'ha versato in testa. Oggi gliela ritorno con i centesimi d'interesse".

11:34

Brignone, manca solo l'ufficialità per il trionfo

Gut-Behrami non prenderà parte allo slalom, non è la sua specialità. Manca ancora l'aritmetica, ma Federica Brignone è ad un passo dal trionfo in Coppa del Mondo.

11:31

Brignone: "Trionfo? Devo rimanere sul pezzo"

Queste le parole di Sofia Goggia: "Sto vivendo una giornata fantastica, ci tenevo ad arrivare già in luce verde a casa mia. La pista è molto più sciabile, mi sono fidata di più. Ho avuto anche la fortuna di partire col numero 6 e di stare davanti per pochi centesimi. Trionfo in Coppa del Mondo? È qualcosa di straordinario ma devo rimanere concentrata. Devo rimanere sul pezzo e sarà comunque difficile. Ci proverò fino all'ultimo. Ho già ricevuto delle minacce di alchol da Goggia (ride)".

11:23

Gut-Behrami quarta, Brignone vicinissima al trionfo in Coppa del Mondo

58.30 per Gut-Behrami, che si ferma al quarto posto. Brignone guadagnerà altri punti in classifica generale ed è sempre più vicina al trionfo in Coppa del Mondo.

11:18

+++ Incredibile, Goggia seconda ad un centesimo da Brignone +++

Clamoroso a La Thuile: Sofia Goggia si mette al secondo posto a solo un centesimo di distacco da Federica Brignone. L'azzura ride all'arrivo al traguardo.

11:16

Curtoni è terza, ora Goggia!

A sorpresa Curtoni si piazza al terzo posto davanti a Vonn. Ora tocca a Goggia!

11:11

Brignone in testa! Chiude in 57.95

Grande prova di Federica Brignone, momentaneamente in testa con il tempo di 57.95, solo 5 centesimi davanti a Mirandoli.

11:08

Sta per partire Federica Brignone

Lindsey Vonn chiude in 58.65. Ora l'austriaca Puchner, poi toccherà a Federica Brignone!

11:06

Pirovano chiude in 59.69

L'azzurra chiude in 59.69, ad oltre un secondo dalla francese Mirandoli (58.00), mentre l'australiana Robinson è caduta.

11:01

La Thuile, si parte!

Inizia la gara con la discesa della francese Mirandoli. Tra poco, con il terzo pettorale, l'azzurra Pirovano.

10:50

Coppa del Mondo, la situazione nella classifica generale

Federica Brignone davanti a tutte nella classifica generale con 1354 punti. Dietro di ben 332 punti c'è Lara Gut Behrami (1022), mentre al terzo posto c'è Sofia Goggia con 851 punti.

10:45

La Thuile, dieci azzurre alla discesa

Sono dieci le azzurre in gara oggi, eccole con i rispettivi pettorali di partenza: Laura Pirovano (3), Federica Brignone (6), Elena Curtoni (9), Sofia Goggia (10), Marta Bassino (17), Roberta Melesi (21), Asja Zenere (32), Vicky Bernardi (39), Nicol Delago (42), Nadia Delago (43).

10:40

La Thuile, tutto pronto per il secondo Super G

Dopo giorni di rinvii e problemi, è tutto pronto per il secondo Super G a La Thuile. Il primo è andato alla tedesca Aicher, seguita sul podio da Goggia e Brignone che oggi punteranno a rifarsi.

La Thuile - Valle D'Aosta