Brignone e la Coppa del Mondo, manca solo l'aritmetica: l'azzurra trionfa se...

Brignone a caccia di un risultato storico

"Se tutto va bene, questa volta mi consegneranno la Coppa in mano e non me la spediranno per posta - ha detto l'azzurra dopo il successo di La Thuile -. Ed è una cosa che ho sempre sognato". Brignone però è in corsa anche per un risultato storico, potendo infatti vincere la sfera di cristallo in tutte e tre le specialità che l'hanno vista protagonista: l'azzurra è infatti al comando delle classifiche di Super G (+5 su Lara Gut-Behrami) e di Discesa (+16 sull'austriaca Cornelia Huetter) mentre è seconda in quella di Gigante (a -20 dalla neozelandese Alice Robinson). Riuscire a centrare la tripletta sarebbe un risultato storico, mai conseguito finora da alcuna sciatrice in campo femminile.