Sci, i migliori talenti italiani a Ovindoli per i titoli nazionali Children  

Il conto alla rovescia è scattato. Mancano ormai solo poche ore all’inizio dei Campionati Italiani Children di Sci Alpino che si svolgeranno ad Ovindoli da martedì 18 a sabato 22 marzo. Lo scirocco e le piogge dei giorni scorsi hanno reso impraticabili i tracciati di Campo Felice che avrebbero dovuto ospitare ben quattro delle otto gare tricolori. Così il Comitato Organizzatore presieduto da Franco Malci ha ritenuto opportuno concentrare tutta la kermesse nazionale nella stazione di Ovindoli. Frenetico, scrupoloso, minuzioso il lavoro effettuato per garantire lo svolgimento della prestigiosa manifestazione che ha visto coinvolta l’imponente macchina organizzativa. In cabina di regia i Comitati Regionali della FISI, quello Abruzzese (CAB) e quello di Lazio-Sardegna (CLS), con il supporto del personale delle due stazioni abruzzesi Monte Magnola Impianti Srl e Campo Felice Srl e dell’Azienda Le Rocche Grandi Eventi SSD.

A garantire il format dell’importante manifestazione anche ben dieci sci club: Sci Club Livata AD, ASD Sci Club MM Crew, Sci Orsello SSD a r.l., Sci Club Snowside Team ASD, Sci Club Terminillo ASD, Sci Club Ovindoli, Sci Club 2000 Ovindoli, Sci Club Ovindoli Extreme, Sci Club Eur e Sci Club Campo Felice. Si tratta della più importante e partecipata competizione nazionale giovanile per le categorie under 14 e under 16, che vedrà in gara per cinque giorni, oltre 410 giovani sciatori selezionati nelle rispettive regioni, in rappresentanza di 14 Comitati Fisi di tutta Italia.

Si annunciano cinque giornate di gare intense. Sulle piste “Anfiteatro” e “Montefreddo” gli oltre quattrocento ragazzi provenienti da tutta Italia si contenderanno i titoli italiani. Quattro le specialità: slalom, gigante, supergigante e ski cross ai quali si aggiungono i titoli della combinata. I Campionati italiani Children saranno anche l’occasione per momenti di aggregazione per i tanti ragazzi provenienti da tutta Italia per rendere indimenticabile questa grande kermesse sportiva. Le gare saranno precedute domani, martedì 22 marzo, dalla cerimonia di presentazione degli atleti e di tutte le delegazioni con la sfilata ad Ovindoli dei partecipanti. Mercoledì i ragazzi saranno coinvolti, a partire dalle 16.00, in una grande festa, con Musica e Dj Set a cura dello Staff di Scuola Zoo che avrà come location Palestra Polivalente “L. Sebastiani” di Rocca di Mezzo.