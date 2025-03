Sci, campionati italiani Children a Ovindoli: i vincitori della seconda giornata  

Seconda giornata, baciata dal sole, ad Ovindoli, dei Campionati Italiani Children che oggi hanno mandato in scena le gare di Super G della categoria ragazzi sulla pista dell’Anfiteatro e, in contemporanea, le gare di Slalom Gigante, sulla pista Montefreddo . Parla altoatesino il super gigante della categoria Ragazzi. I titoli italiani sono andati a Stefan Prinoth dello S.C. Gardena e a Hannah Mahlknecht dello Ski Team Seiser Team. Prinoth ha preceduto di 50 centesimi il piemontese Pier Giacomo Barabino (SC Bardonecchia) e il lombardo Leonardo De Ascentis (CS Madesimo) che pur sceso con un pettorale altissimo ha saputo interpretare alla perfezione la gara. Ai piedi del podio Nathan Negrini (S. Livigno). Ottima anche la performance, sulle piste di casa, del romano Alfredo Nanni rimasto fuori dalla top-ten per soli due centesimi.

Un risultato di rilievo per lo sciatore dell’MM Crew di Guarcino considerando gli sporadici allenamenti nella disciplina causa la perdurante carenza di neve nel Centro Italia. In campo femminile Hannah Mahlknecht (1’04”59), partita col pettorale 47 e reduce da uno stop forzato di tre settimane, si è imposta per soli sei centesimi (1’04”65) davanti alla bresciana Amelie Sandrini (Brixia Sci). Bronzo per la campana Anny Troiano (SC Posillipo). Un titolo italiano si sposta al sud Italia grazie a Giada D’Antonio dello S.C. Vesuvio, favorita della vigilia, che in Slalom Gigante ha fatto registrare il miglior tempo in entrambe le manche.

La sciatrice campana autentica star della categoria, si è presentata all’appuntamento tricolore condizionata da un forte dolore al ginocchio che si trascina dai campionati regionali e che ne ha condizionato la prova di ieri in super G concluso comunque al secondo posto, dimostrando di essere una fuoriclasse pronta a spiccare il volo verso traguardi importanti. Alle spalle della D’Antonio l’atleta del Comitato Alpi Occidentali (S.C. Limone) Benedetta Ranieri e terza Vittoria Pais Bianco (SC Auronzo). Top ten sfiorata dalla promettentissima laziale Lavinia Sambuco dello S.C. Livata che ha concluso le due manche al 13° posto. Dopo il quinto posto in SuperG il bellunese Leonardo D’Incà (S.C. Trichiana) si è aggiudicato il titolo del gigante mettendo in fila il gardenese Matthias Mahlknecht, medaglia d’argento, e il napoletano Giancarlo Ferraro (SC Napoli) salito sul terzo gradino del podio.