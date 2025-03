Brignone, ci siamo: quanti punti mancano per la coppa

Libera di sognare. Per farlo basteranno 18 punti, poi sarà festa. Primo match ball per Federica Brignone che nella discesa di Sun Valley potrà prendersi la sua seconda coppa del mondo di sci alpino, manca soltanto l'aritmetica per poter conquistare la sfera di cristallo al termine di una stagione dominata in lungo e in largo.

Le sensazioni di Brignone a Sun Valley

Nell'unica prova cronometrata Lara Gut-Behrami ha lanciato un bel segnale: primo posto per la svizzera col tempo di 1'27".79, seconda la connazionale Corinne Suter a +0.16, terza Cornelia Huetter, a +0.21. Ottavo posto per Brignone, a +1.07: «Mi sono sentita stranissima - ha dichiarato -, le porte mi sembravano lontanissime, avevo la sensazione di andare piano. Non sono trovata a mio agio, non sono entrata nel ritmo della pista, se non all’inizio, nelle prime cinque porte». Settimo posto per Sofia Goggia a +0.65, che si giocherà la classifica di specialità proprio con la compagna: «Una pista nuova, molto diversa rispetto a tutte le altre discese che abbiamo affrontato - ha ribadito la bergamasca -. Più facile a farsi che a vedersi. Siamo in tre a giocarci la coppa, ma io penso a me stessa e a fare il massimo che potrò sia domani (oggi) che dopo, fino al gigante».