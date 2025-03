Brignone, a che ora la discesa di Sun Valley e dove vederla in tv: la Coppa del Mondo a un passo

Se è l'attesa ad aumentare il piacere, allora per Federica Brignone potrebbe essere a maggior ragione una grande giornata. A Sun Valley , negli Stati Uniti, continuano le forti nevicate, che hanno spinto gli organizzatori delle due prove di discesa libera maschile e femminile di Coppa del Mondo a posticipare l'inizio delle due gare in programma. L'azzurra freme, vicinissima com'è a conquistare la seconda coppa del mondo della sua carriera , grazie ai 382 punti di vantaggio sulla rivale svizzera Lara Gut-Behrami .

Discese ancora a rischio

Le condizioni meteo non sono dunque delle migliori, tanto che resta ancora un'incognita: la proiezione dell'organizzazione ha portato a ritardare di almeno tre ore l'inizio della gare, che però, viene sottolineato, restano a rischio e potrebbero anche non disputarsi. Una situazione normale nelle gare di sci, ma che non fa che accrescere il pathos in vista della possibile festa per la 'tigre' Federica.