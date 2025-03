Lara Gut Behrami imbattibile. A Sun Valley la campionessa svizzera fa la sua discesa migliore della stagione e si porta a casa la sesta Coppa del Mondo di Super G. Niente da fare per Federica Brignone, terza . Grande emozione per la Vonn che a 40 anni fa un bel secondo posto. Male Sofia Goggia: esce di pista e chiude ultima.

18:45

Che podio a Sun Valley!

Tre ragazze super sul podio sulle nevi americane. Gut Behrami prima, poi la Vonn e terza la nostra Federica Brignone.

18:43

Trionfo di Lara Gut Behrami: che vittoria

Sorpasso finale ai danni di Federica Brignone, e la Coppa del Mondo di SuperG va a Lara Gut-Behrami. La svizzera, nella gara delle finali di Sun Valley, ha preceduto l'azzurra che in classifica generale era prima con 5 punti di vantaggio, e l'ha così scavalcata nel ranking finale di specialità. Discesa chiusa.

18:40

Marta Bassino chiude quarta

L’azzurra fa una buona discesa, peccato solo la parte finale: prima di lì era sul podio. Alla fine perde 1.45. Pronta per la stagione olimpica.

18:36

Lindsey Vonn clamorosa: è seconda

Su un tracciato difficile e tecnico l’americana, 40 anni e dopo il ritiro, sfodera una discesa clamorosa. Secondo tempo a 1.29. Brignone scivola terza.

18:29

Errore di Sofia Goggia, è ultima

Peccato per Sofia che esce di pista e deve fermarsi per non saltare una porta. Chiude con l’ultimo tempo.

18:28

Brignone è seconda: ha fatto il massimo

Grande prova di Federica Brignone che però chiude seconda. La coppa di Super G va a Lara Gut Behrami, oggi magistrale. La nostra azzurra perde 1.33.

18:25

Brava Miradoli, ora Brignone

La francese scende bene, ci prova e alla fine fa segnare il secondo tempo a 1.59. Ora la nostra azzurra.

18:21

Che discesa della Gut-Behrami

Quanto rischi, ma che discesa. Miglior tempo per la campionessa svizzera con 1.66 di vantaggio sulla Huetter. Applausi per lei. Per Federica Brignone c’è una missione difficilissima.

18:16

Huetter e Raedler davanti a tutte

Uno-due delle austriache Huetter e Raedler, pulite ed efficaci, che balzano in testa alla classifica provvisoria.

18:13

Curtoni sbaglia e finisce indietro

Inizia male, poi si riprende, infine sbaglia Elena Curtoni, che chiude addirittura quarta dopo le prime sei sciatrici. Aicher resta prima davanti a Laura Pirovano.

18:08

Balza in testa un'ottima Aicher

Dura pochissimo il primo posto provvisorio di Pirovano: la tedesca Emma Aicher vola in testa con 17 centesimi sull'azzurra.

18:05

Si apre il SuperG, Pirovano meglio di Melesi

Si è aperto il SuperG femminile di Sun Valley con le prove di due azzurre: meglio Laura Pirovano, rispetto a Roberta Melesi, scesa con il pettorale numero 1.

17:55

Brignone e Goggia una dopo l'altra

Ad aprire la gara sul tracciato ideato dall'allenatore dell'Austria, David Fill, saranno le azzurre Melesi e Pirovano. Lara Gut-Behrami ha il pettorale numero 10, mentre Federica Brignone sara la 14ª seguita a ruota da Sofia Goggia.

17:45

SuperG a Sun Valley: Brignone vuole tutto

Dopo l'annullamento della discesa libera, che è valso il secondo trionfo in Coppa del Mondo per Federica Brignone, il programma dello sci prosegue con il SuperG, che mette in palio il titolo di specialità. L'azzurra è in testa, ma con soli 5 punti di vantaggio su Gut-Behrami.

Sun Valley - Idaho (Stati Uniti)