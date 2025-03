Brignone diretta Gigante Sun Valley: segui la prima manche dell'azzurra

A Sun Valley , in Idaho, negli Stati Uniti, si torna a gareggiare dopo il week-end che ha incoronato per la seconda volta Federica Brignone campionessa del Mondo , e anche di specialità nella discesa libera, e Lara Gut Behrami reginetta del SuperG . Oggi in palio il titolo nel Gigante , che vede attualmente prima in classifica la neozelandese Alice Robinson , con 20 punti di vantaggio proprio sull'iridata azzurra, che ha vinto più gare, addiritura cinque contro una, ma che paga la regolarità della rivale e gli zero collezionati. Diverse le combinazioni possibili, ma per Brignone non c'è alternativa alla vittoria per essere certa di conquistare uno storico tris. Segui la diretta della gara e tutti gli aggiornamenti...

16:57

Goggia quarta alle spalle di Hector

Non una grande manche per Sofia Goggia, che alla fine chiude quarta alle spalle di Hector, ma con un distacco importante. Per il podio della gara servirà una grande seconda manche.

16:54

Ljutic regala il podio a Sofia Goggia!

Anche Ljutic fuori! Sofia Goggia, la prossima a scendere, è già certa del podio nella classifica generale di Coppa del Mondo!

16:53

Fuori anche Grenier, indietro Dvornik

Prosegue la gara con l'uscita di scena della canadese Grenier e il modesto sesto posto della slovena Dvornik.

16:51

Occasione d'oro per Federica Brignone

Fatti i debiti scongiuri, è un'occasione d'oro per Federica Brignone, cui basterebbe non sbagliare e chiudere tra le prime tredici la seconda manche per trionfare anche in Gigante!

16:48

Robinson è fuori!

Clamoroso colpo di scena! La pressione gioca un bruttissimo scherzo ad Alice Robinson, che sbaglia subito e per rimediare finisce di fare la frittata: è fuori!

16:46

Moltzan ok, ora Alice Robinson

Paula Moltzan sembrerebbe illesa, in piedi a tranquillizzare tutti. Ora il primo momento verità con la discesa di Alice Robinson, leader della classifica.

16:42

Caduta di Moltzan, gara interrotta

Paula Moltzan perde subito un bastoncino impattando con un palo, poi scivola a tre porte dalla fine, perdendo anche il casco prima di finire sulle reti di protezione. Gara interrotta.

16:40

Colturi quarta: Federica resta seconda

In difficoltà Laura Colturi, che chiude dietro Hector. Ora il pericolo per Brignone si chiama Moltzan, che scia sulle nevi di casa.

16:38

Anche Hector alle spalle di Brignone

Meglio di Stjernesund, ma dietro Brignone in classifica: anche il pericolo Hector è scansato. Tocca alla talentuosa albanese Laura Colturi.

16:36

Stjernesund nettamente dietro Federica

Primo sospiro di sollievo per Brignone: Stjernesund è nettamente dietro e l'azzurra resta seconda. Ora è il turno di Hector.

16:35

Gut Behrami passa in testa

L'imperfezione di cui Brignone si era accorta le costa caro per ora, Gut Behrami si conferma in gran forma e lascia 45 centesimi all'azzurra.

16:34

Subito Gut Behrami per avere un parametro

Brignone chiude in 1'04"52, con un piccolo errore sul muro. Gesto di stizza per la campionessa al traguardo. Ora subito Gut Behrami per avere un parametro.

16:30

Inizia la gara: apre Federica Brignone

Pronta al cancelletto di partenza, Federica Brignone con il pettorale numero 1 apre la gara di Gigante a Sun Valley!

16:27

Il punto sul Gigante in stagione

Il paradosso per Federica Brignone è dover lottare all'ultima gara per trionfare in una specialità dominata durante tutta la stagione, con ben cinque vittorie in Coppa più l'oro ai Mondiali. Sarà un vantaggio solamente in caso di arrivo a pari punti con Robinson.

16:21

Brignone vince se... le combinazioni

Sono diverse le combinazioni che potrebbero portare Federica Brignone a superare sul filo di lana Alice Robinson per aggiudicarsi la coppa di Gigante, quelle realistiche però restano due, al massimo tre: la vittoria dell'azzurra con Robinson al massimo seconda, un secondo posto con la neozelandese al massimo terza e un già improbabile terzo posto con l'attuale leader della classifica al massimo sesta.

16:12

Pettorale numero 1 per Federica

Sarà proprio Federica Brignone, con il pettorale numero 1, ad aprire la prima manche, subito seguita da Lara Gut-Behrami. Per la leader della classifica Alice Robinson il numero 7, mentre Sofia Goggia scenderà per 12ª.

16:00

Gigante a Sun Valley, Brignone per uno storico tris

Si torna in pista a Sun Valley dopo le forti emozioni di un week end che ha nuovamente incoronato Federica Brignone campionessa del Mondo. L'azzurra però, dopo aver vinto anche il titolo di discesa e perso con Gut Behrami quello di Super G, vuole chiudere con il tris prendendosi il Gigante. Avversaria da battere, Alice Robinson, al momento prima nella classifica di specialità con 20 punti di vantaggio.

Sun Valley - Idaho (Stati Uniti)