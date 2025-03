Brignone e la sfida a Sinner: "A tennis si annoierebbe, ma sugli sci..."

Brignone e l’invito a Sinner sugli sci

“Tutta questa celebrità? In realtà non sono abituata e fatico un po’ all’idea. Sono una tranquilla, amo stare in compagnia dei miei amici e la vita semplice. Per me è una regola imprenscindibile e non ho voglia di cambiare. Organizzata la partita a tennis con Sinner? No, si figuri. Spero di giocare tanto a tennis in estate, lo uso anche come preparazione atletica. Ma lui si annoierebbe con me. Però se venisse a sciare con me, di sicuro non mi annoierei. Lo aspetto”.